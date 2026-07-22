Cinquant’anni fa, una fabbrica automobilistica fu inaugurata nel Minas Gerais, portando un progetto industriale nato a Torino. La produzione era rivolta al mercato locale e mirava a favorire la modernizzazione del Paese. La presenza dell’impianto rappresentò un passo importante nel settore automobilistico del Brasile, con veicoli pensati per essere accessibili e adattati alle esigenze del mercato brasiliano. L’evento è ricordato come un momento storico per l’industria locale e per l’espansione internazionale dell’azienda.

Roma, 22 luglio 2026 - Il giorno dopo le celebrazioni resta il significato storico di Betim. Cinquant’anni fa Fiat portò nel Minas Gerais non soltanto una fabbrica, ma un’idea industriale nata a Torino: costruire automobili accessibili, pensate per il mercato locale e capaci di accompagnare la modernizzazione di un Paese-continente. Da quella scelta è nata una delle più importanti storie di trasformazione reciproca tra un’impresa italiana e il Brasile. Il successo di Fiat in Brasile. Quando il 9 luglio 1976 uscì la Fiat 147, primo modello prodotto nello stabilimento, l’industria automobilistica brasiliana era concentrata soprattutto nello Stato di San Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Betim, cinquant’anni dopo: l’avventura torinese che mise il Brasile su quattro ruote

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