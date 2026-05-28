Davide Ancelotti allenerà il Lille dopo i Mondiali | prima avventura in Europa dopo il Brasile
Davide Ancelotti guiderà il Lille dopo i Mondiali, segnando la sua prima esperienza in Europa. La società francese ha scelto lui per sostituire l’allenatore precedente, che ha lasciato il ruolo. Ancelotti, che ha già lavorato nel calcio internazionale, approda in Ligue 1 con un contratto che segna un nuovo capitolo della sua carriera. La squadra cerca di invertire la rotta con questa scelta giovane e internazionale.
Il Lille affida la panchina a Davide Ancelotti dopo l’addio di Bruno Génésio e punta su un profilo giovane ma già internazionale. Per il tecnico italiano è il secondo grande incarico da allenatore dopo l'esperienza in Brasile al Botafogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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