Davide Ancelotti allenerà il Lille dopo i Mondiali | prima avventura in Europa dopo il Brasile

Notizia in breve

Davide Ancelotti guiderà il Lille dopo i Mondiali, segnando la sua prima esperienza in Europa. La società francese ha scelto lui per sostituire l’allenatore precedente, che ha lasciato il ruolo. Ancelotti, che ha già lavorato nel calcio internazionale, approda in Ligue 1 con un contratto che segna un nuovo capitolo della sua carriera. La squadra cerca di invertire la rotta con questa scelta giovane e internazionale.