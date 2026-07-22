Il tennista e la DJ sono stati visti insieme in un locale di Ibiza. La prima indicazione che hanno condiviso un momento comune è stata una foto di un tiramisù identico, pubblicata sui loro social network.

Il primo indizio è stato il dessert, un tiramisù identico fotografato e postato sui loro profili social che ha subito attirato la curiosità del web. I protagonisti della cena galeotta in un ristorante di Londra – è l’inizio di luglio e il dettaglio gastronomico potrebbe segnare l’incipit della presunta storia sulla quale continuano a rincorrersi i rumors – sono il tennista romano Matteo Berrettini, classe 1996, che occupa attualmente la posizione numero 42 della classifica maschile, e Peggy Gou, dj e producer sudcoreana, 35 anni, con oltre 8 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e 4,7 milioni di follower su Instagram, stella... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Berrettini e Peggy Gou nuova coppia dell'estate? Il tennista e la dj avvistati insieme in un club di Ibiza

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Matteo Berrettini e la nuova relazione con Peggy Gou

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