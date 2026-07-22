Peggy Gou e Matteo Berrettini a Ibiza il tennista si scatena con la dj in consolle | il video dopo i gossip

Matteo Berrettini e Peggy Gou sono stati visti in una discoteca di Ibiza, dove il tennista ha suonato in consolle. La presenza del giocatore e della DJ in un locale della nota meta turistica alimenta le indiscrezioni su una possibile relazione tra i due. La scena è stata documentata in un video diffuso online, in cui si vede Berrettini coinvolto nel DJ set. Le immagini seguono recenti segnali di un interesse reciproco tra i due.

Matteo Berrettini e Peggy Gou sono stati avvistati insieme in una discoteca di Ibiza. Dopo i recenti indizi sulla loro frequentazione, il tennista e la nota dj continuano ad alimentare le voci di un flirt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Italian tennis player partying with @PeggyGou at @pacha Ibiza

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