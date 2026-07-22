Bergamo trent’anni dietro il bancone del Sant’Orsola Pub | Frank racconta la sua storia in un libro

Frank, nome di battesimo Francesco Pappi, ha trascorso trent’anni dietro il bancone del Sant’Orsola Pub a Bergamo. Ora ha scritto un libro per raccontare la sua storia. È un appassionato di Bruce Springsteen, con oltre ottantadue concerti alle spalle. Ricorda con entusiasmo il show più memorabile, quello di San Siro nel 2003. La sua vita si intreccia con quella del locale e con la musica che ha accompagnato tutti questi anni.

«Certi amori non finiscono». Francesco Pappi (per gli amici Frank) è fan di Bruce Springsteen: «Sono stato a ottantadue suoi concerti. Il più bello? A San Siro, nel 2003». Eppure non gli dispiacerà la citazione vendittiana. Perché l’ex gestore del Sant’Orsola Pub (per gli amici S.O.P.) — lo storico locale dell’omonima via del centro, che si accende all’imbrunire — è autore del libro autobiografico, pubblicazione indipendente, «Vita da S.O.P.».È una lunga storia d’amore, sintetizzata in oltre 150 pagine. Per Frank, la relazione è durata tre decenni: dal 1996 allo scorso aprile, quando la nuova gestione ha raccolto il boccale. Il sentimento permane, malgrado «mi sia sentito nella condizione di dovere lasciare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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