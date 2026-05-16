Domenica 17 maggio, al Salone del Libro di Torino, viene presentato un libro che racconta la storia di un’atleta di arrampicata. Nata in Egitto e trasferitasi in Italia nel 2005, ha raggiunto notorietà per aver affrontato alcune delle vie più impegnative nel mondo dell’arrampicata. Nel volume, l’autrice descrive il percorso di crescita e le sfide affrontate, paragonando l’esperienza a quella di interpretare una parete di roccia, imparando a leggere le sue caratteristiche per superarla.

«I mmagina di essere di fronte a una parete di roccia: qualsiasi sia il suo grado di difficoltà, devi imparare a “leggerla” per capire come e dove passare. Lo stesso accade nella vita di tutti i giorni: per prendere una decisione, devi guardare avanti e scegliere quello che per te è il miglior percorso da seguire». Wafaa Amer ha 29 anni. Da quando si è avvicinata all’arrampicata, è diventata una scalatrice di alto livello ed è una tra le donne che hanno completato alcune tra le più difficili salite ( Radical chic e Hyaena, dove i gradi “8a” e “8b” indicano un percorso per super esperti). Arrampicata sportiva femminile: ecco perché ci fa bene X Leggi anche › A soli 4 anni scala l’Everest: Zara è la climber più giovane di sempre Wafaa Amer: «L’arrampicata fa parte della mia vita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È diventata un nome nel mondo dell’arrampicata per aver conquistato alcune tra le vie più difficili. Nata in Egitto e dal 2005 in Italia, racconta la sua storia difficile nel libro che presenta domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino

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qualcun altro si è reso conto troppo tardi che conoscere l'inglese non è la stessa cosa che parlarlo negli Stati Uniti?? reddit