La storia di Giorgio Armani | il libro che racconta l’uomo dietro lo stilista

È stato pubblicato un libro che racconta la vita di Giorgio Armani, andando oltre il suo ruolo di stilista. La giornalista Roberta Filippini ha raccolto ricordi, riflessioni e testimonianze di Armani, con il suo consenso e quello delle persone più vicine. Il volume offre un approfondimento sulla figura dell’uomo dietro il nome noto nel mondo della moda.

Il libro. Un viaggio nella vita di Giorgio Armani, oltre il mito della moda. È questo il cuore del libro firmato dalla giornalista Roberta Filippini, che raccoglie ricordi, riflessioni e testimonianze affidatele dallo stilista con il consenso delle persone a lui più vicine. Il racconto ripercorre il cammino di Armani dalle origini in una famiglia della provincia italiana agli anni della guerra e del dopoguerra, fino all’arrivo a Milano, città in cui costruisce, con determinazione e talento, una delle carriere più straordinarie della moda internazionale. Tra pagine dedicate alla vita privata e alle scelte professionali, emerge il ritratto di un uomo che non si limita a raccontare il successo, ma condivide anche dubbi, sacrifici e momenti difficili. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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GIORGIO ARMANI — Quando il dovere scelse Medicina, ma il cuore no.

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