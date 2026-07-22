La maggioranza di centrodestra ha approvato una decisione in consiglio comunale riguardo ai cittadini bangladesi multati nel parco nelle ultime settimane. La questione ha causato una discussione accesa tra i consiglieri, con alcuni che hanno sostenuto l’intervento delle forze dell’ordine e altri che hanno criticato le modalità di sanzione. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della coalizione di centrodestra.

Alla fine passa la linea del centrodestra. Sulla vicenda relativa ai cittadini bangladesi multati nelle ultime settimane dalla polizia locale dopo essere stati sorpresi a sdraiarsi e a giocare a carte sul prato dei giardini di viale Mazzini, l’epilogo politico è stato di fatto scontato, con la maggioranza che ha fatto valere il peso dei numeri in Consiglio comunale, approvando la propria mozione in cui trasparivano ferma solidarietà e rigoroso rispetto delle regole, e bocciando il documento proposto dai partiti di centrosinistra. Votazioni precedute da una lunga discussione in cui ha preso la parola anche il sindaco, Pierluigi Peracchini, che ha rivendicato l’operato dell’amministrazione ed espresso solidarietà agli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bengalesi multati al parco. Battaglia in consiglio

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