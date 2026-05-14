Controlli a tappeto nel parco di Stupinigi a Nichelino | clienti delle prostitute multati per divieto di sosta

Nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026, a Nichelino, sono stati condotti controlli straordinari nel parco di Stupinigi. Agenti della polizia locale e carabinieri della tenenza cittadina hanno svolto un servizio di prevenzione, identificando circa cento persone nel corso dell'intera giornata. Durante le operazioni, sono state anche multate alcune clienti di prostitute per divieto di sosta. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Controlli straordinari nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026 a Nichelino. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri della tenenza cittadina hanno effettuato un servizio di prevenzione che ha portato all'identificazione di circa cento persone durante l'intera giornata.Le verifiche sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli a tappeto contro il fenomeno della mala-movida a Nichelino, arrivano una decina di multeNella serata di sabato 11 aprile 2026 la polizia locale di Nichelino ha effettuato controlli straordinari, con il supporto della tenenza cittadina... Bus, controlli a tappeto. Multati 60 "portoghesi". Tensione con gli agentiProseguono i controlli sui passeggeri e sulla regolarità dei titoli di viaggio, con la Polizia locale di Falconara che "torna a bordo" dei mezzi di... Temi più discussi: Controlli a tappeto nel weekend: tre patenti ritirate tra Jesi e Senigallia; Controlli a tappeto a Trento: i Carabinieri setacciano il centro e sequestrano un coltello, una roncola e diverse dosi di droga; Lungo weekend di controlli a tappeto sul litorale: sanzioni per irregolarità nei locali e guida in stato di ebbrezza; Sassari: controlli a tappeto nel centro storico, arrestato un uomo. Controlli a tappeto della Polizia di Stato a Roma, in particolare nei quartieri Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito: 8 le persone arrestate per spaccio. Nel corso delle operazioni gli investigatori hanno smantellato un sistema strutturato che perm x.com Controlli a tappeto sulla provinciale delle Valli di Lanzo: Più sicurezza contro mezzi irregolari e trasporti fuori normaOperazione congiunta tra Polizia Stradale e Polizia Locale di Nole lungo la SP2: verificati centinaia di veicoli grazie ai controlli tecnologici da remoto ... giornalelavoce.it Movida sicura, controlli a tappeto della Polizia Locale: segnalazioni e sanzioniLecce - Prende corpo in queste settimane, con l’obiettivo di proseguire per tutta la stagione estiva, il nuovo piano di presidio del territorio della Polizia ... corrieresalentino.it