Benevento firmato il contratto per il nuovo depuratore | lavori al via a settembre

È stato firmato a Roma il contratto per la progettazione e costruzione del nuovo depuratore di Benevento. La firma è avvenuta presso la sede centrale della società incaricata, tra il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e l'azienda appaltatrice. I lavori sono programmati per iniziare a settembre.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato firmato a Roma, presso la sede centrale della Sogesid S.p.A., il contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo impianto di depurazione del Comune di Benevento, tra il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, Fabio Fatuzzo e la Di Vincenzo Dino & Co. S.p.A. Sogesid S.p.A., in qualità di società di supporto al Commissario, ha curato l’affidamento dell’appalto integrato che consentirà la realizzazione di un’opera dal valore complessivo di 29.584.602,43 euro. L’intervento rientra tra quelli strategici promossi dalla Struttura commissariale per il superamento delle procedure di infrazione europee in materia di trattamento delle acque reflue e per il potenziamento delle infrastrutture ambientali del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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