Fabiano Fatuzzo | Napoli Est via ai lavori per il nuovo depuratore

In un intervento recente, un rappresentante delle autorità ha annunciato l'avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo depuratore nel quartiere Napoli Est. Attualmente, il settore si trova sotto pressione a causa di una infrazione delle norme europee che comporta una sanzione di 35,5 milioni di euro ogni sei mesi. L'obiettivo delle autorità è di risolvere questa problematica attraverso gli interventi in corso, sia a Napoli che in altre zone della regione, con l’intento di eliminare questa infrazione.

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