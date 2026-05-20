Fabiano Fatuzzo | Napoli Est via ai lavori per il nuovo depuratore
In un intervento recente, un rappresentante delle autorità ha annunciato l'avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo depuratore nel quartiere Napoli Est. Attualmente, il settore si trova sotto pressione a causa di una infrazione delle norme europee che comporta una sanzione di 35,5 milioni di euro ogni sei mesi. L'obiettivo delle autorità è di risolvere questa problematica attraverso gli interventi in corso, sia a Napoli che in altre zone della regione, con l’intento di eliminare questa infrazione.
«In questo momento insiste un’infrazione Ue che ci costa in totale 35,5 milioni ogni sei mesi. Puntiamo, con gli interventi sbloccati a Napoli ed in Campania, ad annullarla con un grosso risparmio per le casse statali», spiega il commissario straordinario per la depurazione, Fabio Fatuzzo, alla fine della due giorni di Pompei in cui esperti di tutto il mondo hanno discusso di «water intelligence for urban resilience». Commissario quale è la situazione? «La Campania ora si avvicina concretamente all’uscita dalla procedura di infrazione europea avviata dalla commissione Europea per il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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