Ponte dei Congressi firmato il contratto | lavori al via entro aprile 2027

Il contratto per il Ponte dei Congressi è stato firmato e i lavori inizieranno entro aprile 2027. La data di avvio dei lavori è stata comunicata venerdì 29 maggio. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura sul ponte esistente, con un investimento che sarà completato entro i prossimi due anni. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli tecnici o sui finanziamenti è stata resa nota.

Roma, 29 maggio 2026 – Passo in avanti per la realizzazione del Ponte dei Congressi. Venerdì 29 maggio, nel corso della Commissione Speciale Giubileo presieduta dal consigliere Dario Nanni, alla presenza dell’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e dei rappresentanti di Anas, è stata comunicata la sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria dell’intervento. Si apre ufficialmente la fase operativa dell’opera, sebbene le operazioni propedeutiche (progettazione, procedure per gli espropri e acquisizione dei permessi) siano già state avviate a partire dal 30 marzo scorso, in attesa della formalizzazione contrattuale avvenuta oggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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