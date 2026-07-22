Benevento ecco il calendario 2026-27 | tutte le gare dei giallorossi

Il calendario della Serie B 2026-27 è stato presentato questo pomeriggio ad Ascoli, con il Benevento che ha scoperto le partite della prossima stagione. La sequenza di incontri include sfide contro diverse squadre, ma non sono state specificate le date o gli avversari esatti. La presentazione ha segnato l'inizio delle preparazioni per i giallorossi, con il calendario ufficiale ora disponibile per le prossime settimane.

Tempo di lettura: 3 minuti Signori, si parte. Questo pomeriggio ad Ascoli è stato svelato il calendario di Serie B con il Benevento che ha conosciuto il proprio cammino nel torneo Cadetto e non sono mancate le sorprese. Sarà un doppio inedito impegno casalingo, infatti, ad aprire la stagione dei giallorossi che faranno il loro esordio il 22 agosto al Vigorito contro il Modena per poi rivedere i propri tifosi a distanza di appena una settimana ospitando il Sud Tirol. Poi trasferta ad Ascoli alla terza e di nuovo tra le mura amiche alla quarta contro la corazzata Verona. Le date da segnare in rosso? L’undicesima giornata (7 novembre) quando al Vigorito andrà in scena il derby contro l’ Avellino che aprirà un cammino da brividi che proseguirà contro Sampdoria, Empoli, Palermo e l’altro derby contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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