Serie A 2026 27 ecco tutte le date | quando esce il calendario e la lunga pausa Nazionali

La stagione di Serie A 202627 inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. La Lega Serie A ha comunicato le date ufficiali del calendario, che include una lunga pausa per le competizioni nazionali. La pausa si inserisce nel calendario durante le finestre dedicate alle partite delle nazionali, anche se le date precise non sono ancora state rese note.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date: il campionato inizia domenica 23 agosto 2026 e termina il 30 maggio 2027. Il 5 giugno il sorteggio del calendario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Serie TV 2026: tutte le uscite di gennaio-marzo | Calendario completo

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