Il calendario della stagione 202627 di Serie B è stato ufficialmente presentato, rivelando tutte le partite che coinvolgono la squadra di Avellino. La pubblicazione fornisce il percorso completo del campionato, includendo incontri in casa e in trasferta. La stagione si svolgerà secondo le date stabilite, con le partite distribuite nel corso dei mesi. La pubblicazione del calendario permette di conoscere anticipatamente il programma di gare per la squadra biancoverde.

Tempo di lettura: 4 minuti L’attesa è finita. Con la presentazione del calendario della stagione 202627 di Serie B, l’ Avellino conosce finalmente il percorso che lo accompagnerà nel campionato cadetto. Per la squadra guidata da Alessandro Nesta l’esordio è fissato per il 22 agosto al Partenio-Lombardi contro l’ Arezzo, prima di un avvio che metterà subito alla prova i biancoverdi con avversarie di livello come L.R. Vicenza, Modena e Palermo. Le prime settimane offriranno immediatamente indicazioni sulle ambizioni dei lupi. Dopo il debutto casalingo, arriverà un’altra gara davanti al pubblico amico contro il Vicenza, quindi la trasferta di Modena e il primo big match interno con il Palermo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Avellino, ecco il calendario 2026/27: tutte le partite dei biancoverdi

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