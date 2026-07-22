I paparazzi inseguivano continuamente la famiglia, spintonavano i bambini per scattare foto. Jennifer Garner ricorda quegli anni come un periodo in cui la privacy era inesistente. Le immagini dei figli, spesso acquisite con metodi aggressivi, erano all’ordine del giorno. L’attrice descrive scene di inseguimenti serrati e pressioni continue. La famiglia ha dovuto cambiare abitudini e luoghi frequentati per sfuggire ai paparazzi. Le azioni dei fotografi hanno spesso messo a rischio la sicurezza dei bambini.

Jennifer Garner è tornata a parlare degli anni in cui la sua famiglia era costantemente nel mirino dei paparazzi. L'attrice racconta episodi che, ancora oggi, considera il simbolo di un sistema completamente fuori controllo. Ospite del podcast Shut Up Evan, Jennifer Garner ha ripercorso uno dei periodi più complicati della sua vita privata, quando lei, Ben Affleck e i loro figli erano seguiti praticamente ovunque da decine di paparazzi. Un'attenzione che, secondo Garner, aveva ormai superato da tempo il semplice confine della cronaca rosa. "Era un'industria completamente fuori controllo" L'attrice racconta che bastava mettersi al volante perché iniziasse un inseguimento difficile da gestire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck e Jennifer Garner tormentati dai paparazzi: "Spintonavano i bambini pur di fotografarci"

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Exes Ben Affleck and Jennifer Garner match in blue as they reunite for LA outing.

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