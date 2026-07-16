Bellaria dedica una via a Silvio Berlusconi | ecco il decreto

Una strada di Bellaria Igea Marina sarà intitolata a Silvio Berlusconi. Il decreto ufficiale è stato firmato e la decisione riguarda un'area cittadina che riceverà il nome del politico e imprenditore. La denominazione avverrà per i prossimi 30 anni. La scelta segue un iter amministrativo che ha portato all’approvazione formale, senza ulteriori dettagli sulla localizzazione precisa.

Bellaria Igea Marina, 16 luglio 2026 – Per 30 anni è stato ovunque: da Palazzo Chigi a San Siro, da Cologno Monzese ai tavoli con i grandi della Terra. Ora Silvio Berlusconi entra anche nella geografia di Bellaria Igea Marina. Martedì sera il decreto prefettizio ha dato il via libera alla scelta compiuta dalla giunta nell’ottobre scorso: intitolargli il tratto tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi. “Berlusconi ha segnato il suo tempo come pochi altri – dice il sindaco Filippo Giorgetti –. Oggi mancano la sua visione internazionale e la capacità di dialogare”. Giorgetti richiama il Vertice di Pratica di mare, la stretta di mano tra George W. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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