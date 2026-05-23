Un' enciclopedia di eventi | Bellaria Igea Marina presenta l' estate 2026

Martedì alle 20 si terrà l'incontro di presentazione del palinsesto eventi-estate 2026 a Bellaria Igea Marina. L'evento segna l'inizio delle iniziative programmate per la stagione estiva, con dettagli su attività e manifestazioni previste.

L’estate di Bellaria Igea Marina è pronta al via, con l’incontro di Presentazione del palinsesto eventi-estate 2026, che si terrà martedì alle 20.30 al Teatro Apollo (via Muggia 16): suggestiva location, restituita quest’anno al pubblico, come luogo rivolto ad eventi.Durante la presentazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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