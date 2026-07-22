Belén Rodriguez replica a chi critica la sua nuova relazione con una frase che cambia tutto | Sono stata 2 anni e mezzo sola

Belén Rodriguez risponde alle critiche sulla sua nuova relazione affermando di essere stata sola per due anni e mezzo. La sua dichiarazione si rivolge a chi aveva commentato la sua vita sentimentale, sottolineando il periodo di solitudine trascorso. La risposta arriva dopo settimane di commenti e supposizioni da parte del pubblico e dei media, senza ulteriori dettagli sulla sua situazione personale.

Ci sono momenti in cui anche i personaggi pubblici sentono il bisogno di tirare una riga, di rispondere con fermezza a chi pretende di conoscere la loro vita meglio di loro stessi. È quello che ha fatto Belén Rodriguez, stavolta con una replica tanto breve quanto efficace a un follower che, sotto un carosello di foto su Instagram, ha voluto dispensare consigli non richiesti sulla sua vita sentimentale. Le immagini in questione confermavano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la relazione della conduttrice argentina con Gaetano Fidanzati, personal trainer con cui è stata avvistata negli ultimi mesi. Scatti che la ritraggono sorridente, in compagnia della famiglia e del nuovo compagno, in un quadretto che racconta serenità ritrovata e leggerezza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Bisogna imparare a essere felici anche da soli”: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati

Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.

Temi più discussi: Bisogna imparare a essere felici anche da soli: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez difende il suo amore con Gaetano Fidanzati, la replica (da applausi) alle critiche: Ho imparato a stare sola; Bisogna imparare a essere felici anche da soli: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez replica agli haters: Chi non ha bisogno di amore mente| E su Gaetano Fidanzati….

Bisogna imparare a essere felici anche da soli: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati ilfattoquotidiano.it/2026/07/19/bis… x.com

Belen Rodriguez difende il suo amore con Gaetano Fidanzati, la replica (da applausi) alle critiche: Ho imparato a stare solaDopo le critiche ricevute sui social, la show girl argentina racconta il suo passato da single, e difende fermamente la relazione con il personal trainer. libero.it

Belén Rodríguez ha un nuovo amore? Le voci sul flirt col personal trainer Gaetano FidanzatiBelén Rodríguez sta lentamente tornando alla normalità dopo il momento difficile vissuto una manciata di settimane fa. Dopo aver rifiutato la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, un ... gazzetta.it