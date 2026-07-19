“Sono felice per te, ma bisogna imparare a essere felici anche da soli. Bisogna sapersi bastare per stare bene anche con gli altri”. È questo il consiglio che un utente ha rivolto a Belen Rodriguez sotto un carosello di foto che conferma, se ancora cene fosse bisogno, la relazione con Gaetano Fidanzati. Stavolta, però, la conduttrice ha deciso di rispondere a un’osservazione probabilmente fatta in buona fede, ma che riflette un’abitudine sempre più diffusa: dispensare consigli non richiesti a personaggi famosi di cui, in realtà, si conosce ben poco. “ Sono stata 2 anni e mezzo sola. Ho imparato, credici”, ha replicato Rodriguez, che negli scatti pubblicati appare sorridente accanto alla famiglia e al nuovo compagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna imparare a essere felici anche da soli”: Belen Rodriguez replica a un follower che commenta così la sua relazione con Gaetano Fidanzati

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¡Un solo vistazo cambió su vida! El frío CEO que no tocaba a nadie rompió todas sus reglas por ella

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