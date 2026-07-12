Il Tribunale di Reggio Emilia ha condannato l’Ausl a pagare più di 3 milioni di euro a una famiglia dopo che un bambino nato tetraplegico. La decisione si basa sulla responsabilità dell’azienda sanitaria, con particolare attenzione al consenso informato e alla gestione del parto. La sentenza di primo grado evidenzia che ci sono state mancanze in questi aspetti durante il processo di nascita. La famiglia ha ottenuto il riconoscimento di danni derivanti da presunte negligenze mediche.

Il Tribunale riconosce la responsabilità in primo grado: decisivo il tema del consenso informato e della gestione del parto. L’azienda sanitaria valuta un eventuale ricorso dopo il deposito delle motivazioni L’Azienda Usl di Reggio Emilia è stata condannata dal Tribunale della città a risarcire con circa 3 milioni e 750 mila euro un bambino di sei anninato tetraplegico e la sua famiglia. La sentenza, emessa in primo grado dalla seconda sezione civile, riguarda una vicenda risalente al gennaio 2020 e individua profili di responsabilità nella gestione del parto presso l’ospedale Santa Maria Nuova. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, la madre del bambino non avrebbe prestato il consenso alla prosecuzione dell’induzione del parto se fosse stata adeguatamente informata dei rischi connessi alla somministrazione dell’ossitocina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Reggio Emilia, bimbo nato tetraplegico, l’Ausl condannata a risarcire la famiglia con oltre 3 milioni di euro

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