Bastoni e l’Estate Infuocata | Mercato Dichiarazioni dell’Agente e l’Inter che non lo Lascia Andare

In Italia si registra un forte interesse per il difensore mancino, mentre in Germania si svolge una partita a distanza tra club interessati e l’entourage del giocatore. L’agente ha rilasciato dichiarazioni che alimentano le trattative, ma l’Inter ha dichiarato di non voler cedere il calciatore. Il mercato estivo rimane aperto, con continui aggiornamenti e smentite, mentre le trattative sono ancora in corso. La situazione si svolge tra indiscrezioni, smentite e possibili offerte ufficiali.

Milano suda, il telefono del mercato vibra, e in Germania un difensore mancino guida la linea come se nulla potesse toccarlo. L’estate di Alessandro Bastoni è una fornace che scalda i sogni dei tifosi e le agende dei dirigenti: desiderio di continuità, voci insistenti, una frase dell’ agente che apre un varco. Non una telenovela, piuttosto una trattativa con luce naturale addosso. Nel ritiro tedesco si è visto un Bastoni pulito, presente, già dentro la stagione. Interventi in anticipo, testa alta, la solita diagonale che spegne la transizione avversaria. In un’amichevole, un controllo orientato e una palla a tagliare per l’esterno: gesto semplice, ma che racconta perché all’ Inter sia considerato più di un difensore. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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