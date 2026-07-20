Bastoni Tinti chiude le porte all’Al Hilal | È innamorato dell’Inter oggi non pensa di andare via

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agente del difensore dell'Inter ha dichiarato che Bastoni non ha intenzione di trasferirsi all’Al Hilal, poiché è innamorato della squadra attuale. Ha aggiunto che al momento non ci sono trattative concrete con il club saudita. La comunicazione è stata data ai microfoni di Sky, chiarendo che il giocatore non sta considerando un trasferimento. Nessuna altra informazione riguardo a possibili sviluppi futuri è stata fornita.

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di Alberto Petrosilli L’agente del difensore nerazzurro Bastoni fa chiarezza ai microfoni di Sky: nessuna trattativa concreta con il club saudita. Arriva una presa di posizione netta sul futuro di Alessandro Bastoni. A parlare è il suo agente, Tullio Tinti, che ai microfoni di Sky ha smentito le indiscrezioni che nelle ultime ore hanno accostato il difensore dell’ Inter all’ Al Hilal. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il procuratore ha ribadito come il centrale nerazzurro sia pienamente concentrato sulla sua avventura a Milano, sottolineando il forte legame con il club e spiegando che, allo stato attuale, non esistono i presupposti per parlare di una trattativa concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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