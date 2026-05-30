Dumfries, Bastoni e Bisseck sono tra i giocatori seguiti dall’Inter, che valuta offerte di mercato e possibili cessioni. La società nerazzurra tiene sotto osservazione le trattative in corso e i vari interessi provenienti da club europei di alto livello. La finestra di mercato estiva si concentra sulle decisioni da prendere per rinforzare o alleggerire la rosa. Nessuna ufficialità è stata comunicata, mentre le trattative continuano a svilupparsi.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri monitorano le offerte: alcuni big attirano l’interesse dei top club europei. Dumfries, Bastoni e Bisseck a rischio cessione. L’Inter si prepara a vivere un’estate di mercato particolarmente delicata. Dopo aver consolidato la propria situazione economica grazie ai risultati ottenuti nelle ultime stagioni, il club nerazzurro potrebbe trovarsi nuovamente di fronte al rischio di una cessione importante. Non si tratta di una necessità immediata, ma le richieste per alcuni dei protagonisti della rosa stanno aumentando e potrebbero portare a riflessioni approfondite da parte della dirigenza. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il nome più caldo resta quello di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, l’estate delle scelte: Dumfries, Bastoni e Bisseck tra mercato e possibili sacrifici

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