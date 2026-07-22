Un breve riposo di 20 minuti aiuta a recuperare energia, attenzione e buonumore. Tuttavia, l’efficacia dipende da orario, durata e ambiente. Dormire di notte in estate può risultare difficile a causa del caldo, che influisce sul riposo. Le alte temperature esterne rendono più complicato il sonno notturno.

D ormire di notte in estate può diventare un supplizio a causa del caldo? Si è in ottima compagnia. Le alte temperature esterne influiscono sul riposo notturno. La soluzione? Fare un pisolino. Non sempre praticabile, specie in ufficio durante la settimana, il riposino è però il metodo più efficace che si può adottare per recuperare le ore di sonno perdute. O anche per recuperare le energie a metà giornata. Per questo gli esperti lo consigliano sempre, sia in vacanza che nei week end. Purché si seguano le giuste regole. Senza sonno non c’è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Leggi anche › Brooke Shields: «Il sonno è tutto! Quando non dormo bene, la mia vita ne risente» Estate, la mancanza di sonno si combatte con il pisolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bastano 20 minuti per recuperare energia, attenzione e buonumore. Ma orario, durata e luogo fanno la differenza: ecco le regole per un power nap davvero efficace

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