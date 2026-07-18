Cimitero di Ciampino | il luogo della memoria chiede più attenzione Manutenzione carente e decoro da recuperare
Il cimitero di Ciampino presenta una manutenzione insufficiente e un decoro trascurato. Le condizione delle aree verdi e delle lapidi è peggiorata negli ultimi mesi. Le piante sono in stato di abbandono e alcune lapidi sono danneggiate o sporche. La mancanza di interventi regolari ha portato a un degrado visibile. I visitatori segnalano l’urgenza di interventi per ripristinare il decoro e garantire un ambiente più dignitoso per le persone che si recano al camposanto.
Cronache Cittadine Cresce il malcontento di chi ogni giorno va a trovare i propri cari CIAMPINO – Ci sono luoghi che una L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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