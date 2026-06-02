Uno studio recente indica che praticare 20 minuti di Ba Duan Jin ogni giorno può migliorare la sensazione di benessere e aumentare i livelli di energia. Un particolare esercizio del Qi Gong è stato associato a una riduzione significativa della pressione arteriosa. La ricerca ha osservato che questa pratica quotidiana può contribuire a mantenere i valori pressori più bassi rispetto a chi non si dedica regolarmente all'attività. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata.

C'è una sequenza del Qi Gong che abbassa la pressione in modo significativo: secondo una recente meta-analisi dell'università di Tecnologia di Wuhan, in Cina, il Ba Duan Jin si è rivelato un intervento “efficace ed economico” contro l’ipertensione, con benefici osservati già dopo 3-6 mesi di pratica costante. E si tratta solo dell'ultima conferma sui suoi molteplici effetti sulla salute. Non a caso, «ha avuto un grandissimo successo nel periodo Covid, quando è stato introdotto in tutti gli ospedali cinesi», come racconta il Maestro Liu Yuwei, tecnico federale di sesto livello e attuale dirigente dell’associazione sportiva ASD Weisong di Pordenone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sì, bastano 20 minuti di Ba Duan Jin al giorno per vivere forti, felici e pieni d'energia

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