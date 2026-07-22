Bassette la svolta Stop alla sosta selvaggia dei rimorchi Presto nuovi stalli
Il Comune di Ravenna ha deciso di modificare le regole per la sosta nel parcheggio di via Armando Negrini nelle Bassette. È stato introdotto uno stop alla sosta selvaggia dei rimorchi, con l’intenzione di migliorare l’uso degli spazi e la sicurezza sulla strada. A breve saranno istituiti nuovi stalli per regolare meglio il parcheggio e ridurre il caos causato dai veicoli in modo non autorizzato.
Il Comune di Ravenna ha adottato una nuova regolamentazione della sosta nel parcheggio di via Armando Negrini, nella zona artigianale e commerciale delle Bassette, con l’obiettivo di garantire un utilizzo più razionale degli spazi e maggiore sicurezza stradale. Ed entro l’autunno si prevede di realizzare nuovi stalli di parcheggio per i veicoli pesanti nel parcheggio di via A. Fortis. Inoltre, è in fase di valutazione un ulteriore intervento volto a impedire l’occupazione impropria degli stalli per autovetture da parte dei mezzi pesanti. A pochi giorni dalla denuncia del Carlino sullo stato di degrado dell’area, qualcosa si muove alle Bassette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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