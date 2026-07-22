Il Comune di Ravenna ha deciso di modificare le regole per la sosta nel parcheggio di via Armando Negrini nelle Bassette. È stato introdotto uno stop alla sosta selvaggia dei rimorchi, con l’intenzione di migliorare l’uso degli spazi e la sicurezza sulla strada. A breve saranno istituiti nuovi stalli per regolare meglio il parcheggio e ridurre il caos causato dai veicoli in modo non autorizzato.

Il Comune di Ravenna ha adottato una nuova regolamentazione della sosta nel parcheggio di via Armando Negrini, nella zona artigianale e commerciale delle Bassette, con l’obiettivo di garantire un utilizzo più razionale degli spazi e maggiore sicurezza stradale. Ed entro l’autunno si prevede di realizzare nuovi stalli di parcheggio per i veicoli pesanti nel parcheggio di via A. Fortis. Inoltre, è in fase di valutazione un ulteriore intervento volto a impedire l’occupazione impropria degli stalli per autovetture da parte dei mezzi pesanti. A pochi giorni dalla denuncia del Carlino sullo stato di degrado dell’area, qualcosa si muove alle Bassette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bassette, la svolta. Stop alla sosta selvaggia dei rimorchi. Presto nuovi stalli

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