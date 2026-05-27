consegnati i lavori per la sistemazione e i nuovi stalli sosta alle vie rosa e mattei del pomerio

Notizia in breve

Sono stati completati i lavori per la sistemazione e l’installazione di nuovi stalli di sosta nelle vie Rosa e Mattei-Del Pomerio. La consegna è stata ufficializzata e i lavori sono stati portati a termine. La gestione degli interventi è stata curata dal vicesindaco con delega ai Piani Integrati di Intervento (Pics) e dall’assessore competente. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di apertura o eventuali modifiche alle aree di sosta.