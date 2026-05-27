Consegnati i lavori per la sistemazione e i nuovi stalli sosta alle vie Rosa e Mattei-Del Pomerio
Sono stati completati i lavori per la sistemazione e l’installazione di nuovi stalli di sosta nelle vie Rosa e Mattei-Del Pomerio. La consegna è stata ufficializzata e i lavori sono stati portati a termine. La gestione degli interventi è stata curata dal vicesindaco con delega ai Piani Integrati di Intervento (Pics) e dall’assessore competente. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di apertura o eventuali modifiche alle aree di sosta.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il vicesindaco con delega ai Pics Francesco De Pierro e l’assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rendono noto che è stata eseguita oggi la consegna dei lavori che prevedono la sistemazione dell’area a parcheggio di Via Salvator Rosa e la realizzazione di una ulteriore area da destinare a parcheggio che sorgerà in Via MatteiVia del Pomerio. “ Con questo intervento aumentiamo gli spazi per la sosta in due punti importanti del sistema viario urbano. Nel dettaglio l’intervento in Via Salvator Rosa contempla il rifacimento completo del pacchetto stradale, la riprofilatura delle pendenze e del sistema di raccolta delle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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