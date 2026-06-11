Via Torre | arrivano 10 nuovi stalli blu e cambiano le regole di sosta

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati introdotti dieci nuovi stalli blu lungo via Torre, con modifiche alle norme di sosta. I nuovi parcheggi gratuiti per i camper sono stati posizionati in questa zona. Inoltre, i tempi di sosta tra via Einstein e Conca sono stati aggiornati, con nuove restrizioni e orari. Le modifiche riguardano sia la regolamentazione degli spazi che le modalità di utilizzo delle aree di sosta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave? In Breve Via Torre cambia volto con 10 nuovi stalli a pagamento per la sosta estiva. Il Comune interviene su via Torre per modificare la gestione dei parcheggi, introducendo 10 nuovi stalli blu tra via Uso e via Einstein. Questa misura mira a contrastare l’abitudine di lasciare le auto per intere settimane negli spazi bianchi, trasformando di fatto i posti pubblici in parcheggi privati. La decisione nasce dalle segnalazioni dei residenti e dall’interpellanza presentata in Consiglio comunale da Loretta Neri. Il nuovo assetto prevede che, tra via Einstein e via Conca, il limite di sosta si riduca da due ore a 60 minuti. Tale restrizione sarà operativa dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda la zona di via Torre, gli ultimi due stalli bianchi rimarranno gratuiti, ma sarà obbligatorio l’uso del disco orario per un massimo di un’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

via torre arrivano 10 nuovi stalli blu e cambiano le regole di sosta
© Ameve.eu - Via Torre: arrivano 10 nuovi stalli blu e cambiano le regole di sosta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Via Torre, cambia la sosta. In arrivo 10 stalli a pagamentoA partire dalla prossima settimana, dieci nuovi stalli a pagamento saranno attivi in via Torre.

Sosta alla Malpensata, cambiano le regole: quanto costa il pass e dove sono i 90 nuovi parcheggiDa maggio, la zona Malpensata a Lecco ha visto l’introduzione di nuove regole per la sosta.

Argomenti più discussi: Tor Fiscale, riparte il cantiere atteso da 10 anni: ma tra i residenti scatta l'allarme traffico; I residenti sono provati dal silenzio delle istituzioni, alla Portela è allarme tra risse e spaccio (VIDEO): Qui comportamenti incivili e criminali ogni giorno; Vie Pinzon e Cuneo, nuovi divieti. Centro ’blindato’ nel weekend; Valdieri, parcheggio disabili atteso da mesi: Promesso dal Comune, ma ancora inesistente.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web