Sono stati introdotti dieci nuovi stalli blu lungo via Torre, con modifiche alle norme di sosta. I nuovi parcheggi gratuiti per i camper sono stati posizionati in questa zona. Inoltre, i tempi di sosta tra via Einstein e Conca sono stati aggiornati, con nuove restrizioni e orari. Le modifiche riguardano sia la regolamentazione degli spazi che le modalità di utilizzo delle aree di sosta.

? Punti chiave? In Breve Via Torre cambia volto con 10 nuovi stalli a pagamento per la sosta estiva. Il Comune interviene su via Torre per modificare la gestione dei parcheggi, introducendo 10 nuovi stalli blu tra via Uso e via Einstein. Questa misura mira a contrastare l’abitudine di lasciare le auto per intere settimane negli spazi bianchi, trasformando di fatto i posti pubblici in parcheggi privati. La decisione nasce dalle segnalazioni dei residenti e dall’interpellanza presentata in Consiglio comunale da Loretta Neri. Il nuovo assetto prevede che, tra via Einstein e via Conca, il limite di sosta si riduca da due ore a 60 minuti. Tale restrizione sarà operativa dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda la zona di via Torre, gli ultimi due stalli bianchi rimarranno gratuiti, ma sarà obbligatorio l’uso del disco orario per un massimo di un’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Torre: arrivano 10 nuovi stalli blu e cambiano le regole di sosta

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