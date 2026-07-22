Basket | Victor Wembanyama Caitlin Clark e Derrick Rose sulla copertina di NBA 2K27

2K ha annunciato i tre atleti scelti per la copertina di NBA 2K27. Si tratta di Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose. Questo nuovo capitolo della serie videoludica dedicata all'NBA è stato sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K. La pubblicazione del gioco è prevista per il prossimo anno. I tre atleti rappresentano diverse generazioni e ruoli nel basket professionistico.

2K ha oggi annunciato ufficialmente gli atleti di copertina di NBA 2K27, il nuovo capitolo della celebre serie videoludica dedicata all'NBA, sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K. Victor Wembanyama, pivot dei San Antonio Spurs e primo giocatore nella storia dell'NBA a essere eletto Difensore dell'Anno con voto unanime, sarà il protagonista della Standard Edition. Caitlin Clark, guardia delle Indiana Fever, Rookie dell'Anno Kia WNBA 2024, tre volte titolare dell'All-Star Game WNBA e atleta che ha rivoluzionato il panorama del basket femminile, sarà invece la protagonista della Deluxe Edition. Infine, la leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose, tre volte NBA All-Star e più giovane MVP nella storia dell'NBA, sarà celebrato sulla Ultra Edition, disponibile per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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NBA 2K27 - Victor Wembanyama, Caitlin Clark and Derrick Rose | PS5 Games

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