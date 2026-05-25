Chi diavolo è questo? Aryna Sabalenka si butta a terra in preda alle risate per Victor Wembanyama

Un video mostra Aryna Sabalenka ridere di gusto e sdraiarsi a terra dopo aver sentito il nome di Victor Wembanyama. La tennista si lascia andare a risate incontrollate, visibilmente sorpresa. La scena si svolge durante un momento informale, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La reazione è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione degli utenti.

Un video mostra Aryna Sabalenka scoppiare a ridere in maniera irrefrenabile, fino a buttarsi a terra, quando le fanno il nome del campione di basket NBA Victor Wembanyama. Non ha la minima idea di chi sia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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