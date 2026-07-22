Basket riecco Achille Polonara | nuova sfida da vice-allenatore ad Avellino

Achille Polonara, ex cestista italiano, è tornato nel mondo della pallacanestro assumendo il ruolo di vice-allenatore in una squadra di Serie A2. La firma con lo staff tecnico di questa formazione rappresenta il suo ritorno ufficiale nel panorama del basket nazionale. Polonara, che ha avuto una carriera come giocatore, ora lavora in un nuovo incarico all’interno del settore tecnico della società. La sua esperienza come atleta si combina con questa nuova posizione professionale.

L’ex cestista azzurro Achille Polonara rientra ufficialmente nel panorama della pallacanestro italiana con un ruolo inedito. Ha infatti firmato per integrare lo staff tecnico dell’Avellino in Serie A 2. Achille Polonara torna in “campo”. Il 16 luglio Achille Polonara ha conseguito la qualifica ufficiale da tecnico dopo il ritiro anticipato dovuto alla malattia che lo aveva colpito. L’azzurro ha già trovato squadra siglando un contratto con la Halley Avellino Basket, società che milita nel torneo di Serie A2. Il rapporto tra il nuovo assistente e la piazza campana ha radici solide, nate nel corso degli ultimi mesi. Dopo aver superato vari ostacoli personali, Polonara ha infatti utilizzato le strutture del Paladelmauro per allenarsi, sperando inizialmente di poter proseguire la carriera agonistica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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