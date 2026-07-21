Achille Polonara torna da assistente allenatore all’Avellino Basket

Achille Polonara torna nel mondo del basket come assistente allenatore dell’Avellino. Dopo aver conseguito il patentino da allenatore, ha deciso di passare alla posizione di collaboratore nello staff tecnico. La sua esperienza da giocatore, con numerosi campionati e presenze in nazionale, si combina ora con il nuovo ruolo. La società ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel team tecnico, senza ulteriori dettagli su incarichi specifici o durata del contratto.

Achille Polonara torna nei dintorni del parquet, ma stavolta con un ruolo diverso. Dopo aver ottenuto il patentino da allenatore, è stato infatti subito ingaggiato dall’Avellino Basket, in Serie A2, per ricoprire il ruolo di viceallenatore nella società nata nel 2024 dalla mente di Giuseppe Lombardi e che attualmente milita proprio nella serie cadetta. Polonara si troverà a lavorare al fianco di Gennaro Di Carlo, che vanta un’esperienza ormai molto lunga sulle panchine di mezza Italia e che, dal 2025, è capo allenatore del club che gioca al PalaDelMauro. Nondimeno, era proprio ad Avellino che l’ex colonna del basket azzurro si era allenato per tentare un rientro in campo dopo le vicende della leucemia mieloide acuta, ma senza esito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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