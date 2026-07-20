Achille Polonara è diventato vice allenatore di Avellino in Serie A-2. Il 16 luglio ha ottenuto il patentino di allenatore e oggi ha firmato con l’Halley Basket.

Achille Polonara è tornato nel mondo della palla a spicchi. La nuova carriera da allenatore ha subito inizio da Avellino. Appena pochi giorni fa, il 16 luglio, l’ex atleta azzurro ha conseguito il titolo di allenatore e oggi la firma immediata con l’Halley Avellino Basket militante nel campionato di A2. Una scelta di cuore e grande segno di gratitudine tra entrambe le parti visto che solamente pochi mesi fa Avellino aveva accolto a braccia aperte Polonara al Paladelmauro, desideroso in un primo momento di riprendere l’attività cestistica dopo aver superato mille battaglie. Poi il 4 maggio l’annuncio dell’addio al basket giocato: “Non saró più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Polonara, un nuovo inizio: sarà vice allenatore ad Avellino, in Serie A-2

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