Modena marocchino investe una decina di pedoni in auto 4 gravi poi fugge e accoltella un uomo arrestato - VIDEO

Un uomo di origine marocchina ha investito circa dieci pedoni con la sua auto, causando quattro feriti gravi. Dopo l’incidente, è sceso dal veicolo e ha tentato di allontanarsi, cercando di far perdere le sue tracce. Successivamente, ha accoltellato un uomo. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato poco dopo. L’auto era condotta in stato di forte alterazione. Sono in corso le verifiche sulle cause e sul motivo del suo comportamento.

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