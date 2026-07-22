Una barca è stata travolta dalle onde nella Grotta Azzurra di Capri, generando paura tra i visitatori. La forte risacca ha causato problemi durante le visite al sito, uno dei monumenti più noti al mondo. Nessuna informazione su feriti o danni, ma l’incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza delle imbarcazioni nella zona. La situazione ha portato a interventi di emergenza per gestire le conseguenze dell’onda improvvisa.

La risacca in mare crea brutti scherzi e può anche rovinarti la giornata mentre visiti uno dei monumenti più famosi al mondo, la Grotta Azzurra di Capri. Un video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli mostra alcuni turisti finiti fradici nella Grotta Azzurra, e diventa immediatamente virale sul web. Forza dei social che rendono pubblica una vicenda probabilmente destinata a rimanere tra le avventure dei frequentatori della Grotta Azzurra. La descrizione che accompagna il video è per certi versi drammatica: «La barca s’inabissa durante la gita a Capri», e poi: una turista americana: «Pensavamo di restare intrappolati». Borrelli di Avs non perde l’occasione per rilanciare una sua storica battaglia: «Sono anni che denunciamo la gestione fuori controllo e pericolosa dei barcaroli per gli ingressi della Grotta Azzurra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Barca travolta dalle onde a Capri, paura in Grotta Azzurra: è scontro sulla sicurezza

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