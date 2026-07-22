Domenica scorsa nel centro storico di Montefelcino si è svolta la manifestazione musicale Bandinsieme, promossa dall’Anbima e organizzata dalla banda locale. La kermesse ha visto la partecipazione di diverse bande italiane, che si sono esibite in un concerto collettivo. L’evento, patrocinato dall’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, ha coinvolto pubblico e musicisti in un’esibizione di musica corale all’unisono. La manifestazione si è svolta all’aperto, in un contesto cittadino.

Domenica scorsa nel centro storico di Montefelcino si è svolta Bandinsieme, kermesse musicale patrocinata dall’Anbima, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, e fortemente voluta dalla Banda musicale cittadina di Montefelcino. Oltre alla Banda di Montefelcino, diretta dal maestro Sauro Piersanti e presieduta da Marco Francini, hanno partecipato all’evento il Concerto Cittadino di Fermignano ensemble diretto dal maestro Paolo di Cristoforo e presieduto da Marco Torcolacci, e la Banda Amedeo Escobar di Pergola, diretta dal maestro Daniele Quaglia e presieduta da Michele Agostini. Dopo aver sfilato marciando per le vie del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Bandinsieme“, che gioia la musica all’unisono

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