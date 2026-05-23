All' unisono
A Brindisi, una lettrice ha scattato una foto che mostra un aereo e un gabbiano in volo ravvicinato e sincronizzato. La scena cattura i due soggetti in movimento, apparentemente in perfetta coordinazione. La foto è stata condivisa sui social media.
BRINDISI - “Aereo e gabbiano sincronizzati all'unisono”. Lo scatto realizzato a Brindisi, da parte della nostra lettrice Angela Greco.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Unisono
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