Domani alla Rocca Malatestiana di Cesena si terrà il concerto di Tyler Ballgame, inserito nella rassegna Ballgame ’Acieloaperto’. L’evento presenta un mix di sonorità vintage e produzioni indipendenti, attirando molti appassionati di musica. La serata si concentra sull’esibizione dal vivo di Ballgame, che ha dichiarato di voler “cantare la gioia della musica”. La manifestazione continua con questo appuntamento, che si svolge all’aperto.

Il fascino delle sonorità vintage unite all’urgenza delle produzioni indipendenti, in quello che per molti è già il disco dell’anno. Domani alla Rocca Malatestiana di Cesena prosegue la rassegna di Acieloperto, che questa volta mette in scena il concerto di Tyler Ballgame. L’artista americano di trentaquattro anni presenterà al pubblico l’ album d’esordio ‘For the First Time, Again’, che ha conquistato pubblico e critica con un rock anni Settanta di grande urgenza emotiva. Ad aprire il concerto, organizzato da Retropop live, ci sarà la band di Nico Arezzo, che porterà sul palco i brani degli ultimi dischi, rivisti per l’occasione in una chiave energica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballgame ’Acieloaperto’: "Canto la gioia della musica"

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