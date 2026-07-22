Nella notte tra lunedì e martedì, un bancomat in via Vittorio Emanuele è stato fatto esplodere da ignoti. Si tratta del secondo assalto in quattro giorni a una filiale della stessa banca, ora denominata Banca del Mezzogiorno. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 e i malviventi sono fuggiti subito dopo aver azionato l’ordigno. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione.

Assalto ad uno sportello bancomat di Cassano delle Murge, nella notte appena trascorsa, il secondo in appena quattro giorni. Intorno alle 2.30, infatti, ignoti hanno preso di mira la filiale della Banca del Mezzogiorno (ex Banca Popolare di Bari), in via Vittorio Emanuele. I malviventi, muniti di attrezzatura da professionisti e usando il classico metodo della "marmotta", hanno arrecato danni ingenti al forziere facendolo esplodere. La solita tecnica dell'esplosione, notevolmente pericolosa per passanti e abitazioni vicine. Al momento, però, non si sa se i banditi siano riusciti nell'intento di portare via il denaro o se, anche stavolta, siano scappati a mani vuote, dopo il pronto intervento delle pattuglie de La Fonte e Nuova Altilia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bancomat fatto esplodere, è il secondo in quattro giorni: malviventi in fuga

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Banda fa esplodere i bancomat: arrestati

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