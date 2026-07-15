Nella notte è stato fatto esplodere uno sportello bancomat nella frazione di Villanova, parte di Ostuni. La polizia indaga sull’episodio. Pochi giorni prima, un altro sportello, sempre nel litorale brindisino, era stato distrutto a Torre Canne.

Nella notte lo scoppio. Esploso lo sportello bancomat nella frazione di Villanova, località marina di Ostuni. Indaga la polizia. Alcune notti fa, sempre nel litorale brindisino, era stato distrutto lo sportello bancomat a Torre Canne. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ostuni: assalto a sportello bancomat, fatto esplodere a Villanova Pochi giorni fa era successo a Torre Canne

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