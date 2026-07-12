Fanno esplodere il bancomat fuga col bottino
Nella notte, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat in un centro abitato, riuscendo a portare via 15.000 euro. Dopo l’esplosione, sono fuggiti con il bottino. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Non ci sono stati altri danni o feriti. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cercano testimoni o tracce lasciate dai malviventi.
Assalto a un bancomat a Castenaso nel cuore della notte: i ladri hanno fatto esplodere lo sportello, riuscendo a portare via ben 15mila euro. È caccia aperta agli autori. L’episodio ha scosso la quiete di via Bruno Tosarelli, dove intorno alle 3 una banda di ladri (sono almeno in tre i malfattori) è arrivata all’atm della Banca di Imola. Con molta probabilità, i soggetti sono riusciti a forzare il bancomat, che non si trova direttamente sulla strada, facendolo brillare attraverso l’impiego di una miccia esplosiva: i vetri sono andati in frantumi e anche la macchina che custodisce i soldi è finita in mille pezzi. Il boato è stato talmente forte da svegliare l’intera zona, facendo spaventare i residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fatto esplodere bancomat a Vignole
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