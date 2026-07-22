Il disegno di legge prevede che le banche siano obbligate ad aprire un conto corrente a chi ne faccia richiesta, senza possibilità di rifiuto. Inoltre, è vietato chiudere un conto attivo senza giusta causa. La proposta mira a garantire a tutti l’accesso ai servizi bancari di base e a impedire la chiusura unilaterale da parte delle banche. La discussione in Parlamento è in corso.

Aprire un conto corrente potrebbe diventare un diritto del cittadino e non più una scelta lasciata alla sola discrezionalità della banca. È questo l’obiettivo del disegno di legge S.1595, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all’esame della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Il testo, approdato a Palazzo Madama il 4 luglio, non introduce un obbligo per i cittadini di aprire un conto. Prevede invece nuovi vincoli per gli istituti di credito, che non potrebbero più rifiutare l’apertura senza una motivazione legittima. La proposta interviene in un ambito sempre più centrale per la vita economica quotidiana. Oggi il conto corrente è necessario per ricevere stipendi e pensioni, effettuare pagamenti tracciabili, gestire risparmi, utilizzare servizi digitali e accedere a molte prestazioni pubbliche e private. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Banche, verso l’obbligo di aprire il conto a tutti e il divieto di chiuderlo se è attivo: nuovo ddl

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