conti corrente il nuovo ddl mette un freno ai rifiuti delle banche

Un nuovo disegno di legge, approdato in Senato dopo aver ottenuto l'ok della Camera, potrebbe limitare i rifiuti delle banche sui conti correnti. Il testo, identificato come S.1595, è attualmente in esame nella commissione Finanze e Tesoro. La proposta mira a regolamentare le pratiche bancarie riguardanti i rapporti con i clienti, anche in relazione alle eventuali spese o addebiti non accordati. Non sono ancora state definite tempistiche per l’approvazione definitiva.

Potrebbe presto arrivare un'importante svolta nell'ambito dei rapporti bancari grazie al testo del disegno di legge S.1595, approdato in Senato lo scorso 4 luglio dopo il via libera da parte della Camera dei deputati e ora al vaglio della commissione Finanze e Tesoro. L'obiettivo della norma è quello di arginare la discrezionalità degli istituti di credito, che attualmente possono respingere la richiesta di apertura di un conto corrente o decretarne la chiusura in modo unilaterale e senza una giusta causa, anche laddove sia ad esempio documentabile un saldo attivo. L'eventuale approvazione definitiva del Ddl impedirà alle banche di rigettare... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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