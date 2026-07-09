Conto corrente obbligatorio stretta sulle banche | cosa prevede il nuovo Ddl in Senato

Da quifinanza.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il disegno di legge S. 1595, approvato alla Camera, è arrivato in Senato il 4 luglio e si trova ora all’esame della commissione Finanze e Tesoro. La proposta prevede che l’apertura di un conto corrente diventi un diritto garantito per tutti i cittadini.

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Con il disegno di legge S. 1595, avere un conto corrente potrebbe diventare un diritto garantito per tutti i cittadini. Il Ddl, dopo essere stato approvato alla Camera dei deputati, è arrivato in Senato il 4 luglio e, attualmente, è all’esame della commissione Finanze e Tesoro. La proposta nasce per limitare il potere delle banche di rifiutare l’apertura di un conto corrente o di chiuderlo unilateralmente. Infatti, non impone ai cittadini l’obbligo di aprire un conto corrente, bensì introduce un obbligo a carico degli istituti bancari. Cosa prevede il nuovo Ddl sui conti correnti. Se il testo diventerà legge, le banche non potranno più... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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