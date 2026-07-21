inchiesta equalize chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio per 74 dei 81 indagati nell’ambito dell’inchiesta Equalize. L’indagine riguarda presunti accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine e la gestione di dossieraggi. La richiesta di giudizio è stata presentata dopo le indagini condotte dagli inquirenti. Restano ancora alcuni indagati che non sono stati coinvolti nel procedimento. La decisione finale sarà presa dal giudice competente.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati nella maxi inchiesta Equalize su dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine. Tra loro figurano Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, manager di multinazionali e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite a persone di loro interesse. Ad aprile i pm milanesi avevano già chiesto il processo per Enrico Pazzali, che sarebbe stato a capo dell’associazione per delinquere, e altre 13... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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