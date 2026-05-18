Inchiesta corruzione chiesto il rinvio a giudizio per Bugetti e Matteini Bresci

Un procedimento legale riguardante un'inchiesta sulla corruzione ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per due persone coinvolte. La decisione è stata presa in vista di un’udienza preliminare programmata per il 2 luglio. La vicenda si svolge a Prato, e le autorità competenti hanno formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, che sarà valutata dall’autorità giudiziaria nelle prossime settimane. La data dell’udienza è stata fissata per consentire l’esame delle accuse mosse agli imputati.

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