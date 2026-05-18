Inchiesta corruzione chiesto il rinvio a giudizio per Bugetti e Matteini Bresci
Un procedimento legale riguardante un'inchiesta sulla corruzione ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per due persone coinvolte. La decisione è stata presa in vista di un’udienza preliminare programmata per il 2 luglio. La vicenda si svolge a Prato, e le autorità competenti hanno formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, che sarà valutata dall’autorità giudiziaria nelle prossime settimane. La data dell’udienza è stata fissata per consentire l’esame delle accuse mosse agli imputati.
Prato, 18 maggio 2026 – Richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare fissata per il 2 luglio. La Dda di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bugetti e gli altri tre imputati nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione. Di fronte al giudice per l’udienza preliminare di Firenze, Francesca Scarlatti, compariranno, oltre all’ex sindaca di Prato, l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, Alessio Bitozzi, presidente del Consorzio Progetto Acqua, ed Enrico Claudio Cini, amministratore unico della Broker techno srl, l’azienda per la quale Bugetti figurava assunta part time dal 2016 e che gravitava nella galassia delle aziende collegate al Gruppo Colle di cui Matteini era amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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