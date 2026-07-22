bancarotta fraudolenta chiesto il rinvio a giudizio per i vitali

È stato chiesto il rinvio a giudizio per due fratelli coinvolti in un procedimento di bancarotta fraudolenta relativo al fallimento di una società. L’udienza preliminare è prevista per il 26 novembre. Durante le indagini sono stati dissequestrati 50 milioni di euro.

IL PROCESSO. L’indagine sui due fratelli per il fallimento della società Vita Udienza preliminare il 26 novembre. Erano stati dissequestrati 50 milioni. Chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Cristian e Massimo Vitali, il tribunale ha fissato l’udienza preliminare per il 26 novembre. L’indagine della Procura, con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta, era nata in seguito al fallimento della società Vita srl, che sarebbe stata scissa con il trasferimento di parte del patrimonio a favore della Expand srl. La Vita, nel giugno 2023, era stata dichiarata in liquidazione giudiziale dal tribunale di Bergamo, con i debiti che erano stati peraltro saldati interamente dalla Expand. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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