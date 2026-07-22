Bambino di 1 anno morto investito a Valdidentro dal pick-up guidato da un parente stretto | l' uomo è sotto choc

Notizia in breve

Un bambino di un anno è stato investito e morto a Valdidentro da un pick-up guidato da un parente stretto. L’incidente è avvenuto in Alta Valtellina. L’uomo alla guida, un parente del bambino, è rimasto sotto choc. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui fatti o sulle circostanze dell’incidente. La vittima era un neonato, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.