Bambino di 1 anno morto investito a Valdidentro dal pick-up guidato da un parente stretto | l' uomo è sotto choc
Un bambino di un anno è stato investito e morto a Valdidentro da un pick-up guidato da un parente stretto. L’incidente è avvenuto in Alta Valtellina. L’uomo alla guida, un parente del bambino, è rimasto sotto choc. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui fatti o sulle circostanze dell’incidente. La vittima era un neonato, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Un bimbo di un anno è morto investito a Valdidentro, in Alta Valtellina. A guidare l’auto, un grosso pick-up, era un parente stretto. Non sono stati diffusi dettagli in merito, se non che si tratta di un uomo. L’incidente è avvenuto nella frazione di Semogo, nel terreno di proprietà di un’azienda agricola, durante le operazioni di raccolta del fieno nella località di Plator. Bimbo investito a Valdidentro, schiacciato dal pick-up guidato da un parente I soccorsi Aperta un'indagine per omicidio colposo Il precedente Bimbo investito a Valdidentro, schiacciato dal pick-up guidato da un parente La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio, poco prima delle 18:30. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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